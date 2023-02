Paco Rabanne : sa maison bretonne cambriolée un jour après sa mort

La maison de Paco Rabanne, située en bordure de littoral à Ploudalmézeau (Finistère), a été cambriolée dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 février, à peine 24 heures après le décès du couturier et parfumeur franco-espagnol. Selon des informations du Télégramme confirmées à l'AFP par les gendarmes et la mairie de la commune bretonne, "le préjudice est mineur et il n'y a pas d'interpellation".

La maison du couturier espagnol, aussi célèbre pour ses tenues en métal que pour ses déclarations excentriques est entourée de plusieurs propriétés. "Les voleurs ont pensé qu'il y avait un tas de choses de valeur là-dedans. Ce n’est pas un acte glorieux. Que cela soit Paco Rabanne ou n’importe qui, c’est très choquant d’aller voler chez une personne qui vient de mourir", a déclaré Marguerite Lamour, maire de Ploudalmézeau, commune qui compte plus de 6.000 habitants.

Paco Rabanne, dont la famille s'était réfugiée en France durant la guerre civile espagnole, est mort vendredi 3 février dans le village breton où il habitait.

