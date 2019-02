À Paris, un coureur a marché 34 kms pour dessiner la France grâce à son GPS

publié le 22/02/2019 à 11:35

Un coureur breton a marché 34 kilomètres dans les rues de Paris pour dessiner la carte de France. Un défi rendu possible grâce à l'application Strava, qui avec son tracker GPS permet de visualiser le parcours réalisé. Cette tendance, popularisée par Marine Leleu, est connue sous le nom de "GPS drawing".



Avant d'enfiler ses baskets, Nicolas Verdès, originaire de Rennes (Ille-et-Vilaine), a commencé par tracé le parcours sur son ordinateur, comme le rapporte 20minutes.fr. "Après quelques heures à naviguer entre Photoshop, Google Maps, Openrunner et Garmin, j'ai fini par réaliser un tracé de 34 kms, dans Paris", avait-il écrit sur son site le 2 février dernier.

"Cela n’a pas été facile car il faut tenir compte des sens de circulation, du trafic, des feux de signalisation. Parfois, il fallait revenir sur nos pas pour bien réaliser la forme du pays tout entier"; a-t-il expliqué à 20minutes.

Il lui aura finalement fallu 7h30 de marche pour parfaitement dessiner les contours de la France. "Le départ a eu lieu rue de Varennes, cela a même permis de faire du tourisme puisque nous passons dans les lieux emblématiques à l’instar de Pigalle, la Seine, la tour Eiffel au loin mais aussi un Paris plus méconnu", raconte Nicolas Verdès.



Derrière ce défi, qui s'inscrit dans sa préparation de l'Écotrail du 16 mars prochain, le sportif souhaite transmettre un vrai message : "montrer qu'on peut marcher plus souvent dans la vie plutôt que de prendre sa voiture pour faire 200 mètres, moins polluer et se dépenser sainement".