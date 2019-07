Départs en vacances : attention au code de la route dans les pays voisins

publié le 07/07/2019 à 09:58

L'heure des départs en vacances a largement sonné. Mais attention si vous vous dirigez vers nos voisins européens : même si les codes de la route diffèrent selon les pays, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire flasher. Et si c'est le cas, vous n'échapperez pas au PV que vous recevrez à votre domicile à votre retour de vacances. Une amende, mais pas de perte de point sur votre permis. Méfiance également avec les limitations de vitesse, pas toujours identiques aux nôtres.

"Par exemple, sur autoroute, nous c'est 130. Mais vous avez des pays où c'est 120, d'autres où c'est 110, etc Vous avez des tronçons en Allemagne où c'est un petit peu plus élevé, où il y a des vitesses recommandées mais il n'y a pas vraiment de vitesse limite. Il faut se méfier et il ne faut pas se dire qu'on peut faire des infractions dans les autres pays", met en garde Emmanuel Renard de la prévention routière.

Que faire en cas d'urgence ou d'accident ?

Et en cas de souci, de panne ou d'accident, ayez le souci du portable, même dans un pays étranger : on vous répondra, quoi qu'il arrive.

"Pour appeler les secours, dans toute l'Europe, il faut composer le 112. C'est un numéro qu'on peut composer même si on n'a pas d'abonnement spécifique dans le pays en question. Il y aura un interlocuteur qui va parler votre langue, ce qui est un avantage quand vous êtes à l'étranger et que vous ne parlez pas la langue locale".

Le 112 peut donc vous sauver la vie, et en plus, c'est gratuit.