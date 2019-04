publié le 27/04/2019 à 15:18

Elle se souviendra longtemps de son passage à l'hôpital Tenon, dans le XXe arrondissement de Paris. Le 15 avril, une patiente de 30 ans admise en médecine interne depuis plusieurs jours a eu la mauvaise surprise de voir des souris courir dans sa chambre. Choquée, elle a pris son smartphone et a filmé la scène. Depuis, la vidéo publiée sur Facebook a déjà été vue plus de 600.000 fois.



"C'est incroyable. C'est aberrant, dans un hôpital qui est censé être un endroit propre et aseptisé, voilà ce qu'on retrouve. On se retrouve hospitalisé avec des souris qui se trimballent dans une chambre. Je tiens à dire à quel point c'est scandaleux", dénonce la patiente dans sa vidéo.

"La veille, j'avais déjà entendu des bruits suspects, mais là elles étaient trois à se balader tranquillement dans la chambre. J'étais horrifiée : j'ai une phobie des souris", a déclaré au Parisien la patiente, atteinte de drépanocytose, une maladie génétique qui affecte le sang.

Plusieurs alertes remontées au CHSCT

Horrifiée, elle a appelé son mari pour quitter l'hôpital dans la nuit, avant de revenir dans un autre service quelques jours plus tard, précise le quotidien. "J'ai fait cette vidéo pour que les choses bougent. Une telle situation est scandaleuse en 2019, en France, dans un hôpital qui doit être irréprochable sur le plan de l'hygiène", a affirmé la jeune femme au Parisien.



Selon un syndicaliste joint par le quotidien, le phénomène n'est pas nouveau dans cet établissement hospitalier de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Il serait même récurrent depuis 2013. Plusieurs alertes ont été remontées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). De son côté, l'AP-HP assure avoir fait appel à une société extérieure pour suivre l'évolution de la situation et intervenir en cas de signalement.



La patiente va en tout cas demander à changer de médecin et d'hôpital pour son suivi médical afin de ne pas revivre cet épisode.