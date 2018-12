publié le 17/12/2018 à 21:14

C'est le genre de friandise que l'on ne souhaite pas trouver dans un calendrier de l'Avent. À l'approche de Noël, les cases se vident, et Mya âgée de deux ans dans l’Hérault, a eu une mauvaise surprise dans la quatorzième case.



Vendredi 14 décembre, en ouvrant le calendrier, sa maman a senti une odeur "épouvantable" et trouvé une souris morte dans la case censée contenir la précieuse friandise. Deux jours auparavant, un chocolat rongé l'avait interpellée. "J'avais déjà trouvé deux ou trois morceaux qui avaient été rongés sans m'inquiéter plus que ça. Je les ai jetés pour que Mya n'y touche pas. Et ce matin, ça a été la surprise. La mauvaise surprise", a confié la mère de la petite fille à Midi Libre.

La première inquiétude concerne la santé de Mya, qui a mangé plusieurs chocolats. "Je me suis aussi rapprochée de notre pédiatre pour être certaine que Mya ne risquait rien mais mon médecin m'a tout de suite rassurée", raconte Priscilla.

La marque réagit

Contacté dans un premier temps par la mère de famille, la marque de chocolats Milka a ensuite réagit : "Afin de mener les investigations nécessaires, nous avons pris contact avec la personne ayant acheté ce calendrier via notre service consommateur. Parce que la qualité est prioritaire chez Milka, nous regrettons vivement le désagrément occasionné. Le numéro de lot figurant sur le calendrier nous permet d’ores et déjà de mener toutes les investigations nécessaires".