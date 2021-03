VIDÉO - Nantes : un groupe de jeunes sauve un bébé d'un immeuble en feu

publié le 30/03/2021 à 15:23

Dans le quartier Bottière, au nord-est de Nantes, un incendie s'est déclaré dans l'après-midi du dimanche 28 mars. En attendant l'arrivée des secours, une bande de jeunes héros a pris les choses en main, ils ont formé une chaîne humaine pour sauver un bébé de 6 mois.

Après avoir entendu des cris, un voisin descend à toute vitesse au pied de son immeuble, lève la tête et ce qu'il aperçoit au troisième étage laisse peu de place au doute, il faut agir vite. "J'ai vu une femme sur son balcon en train de s'étouffer, de crier à l'aide, parce que la pièce était remplie de fumée", confie l'un des sauveurs. Il remarque également un père et son très jeune fils, "il essaye de sortir le bébé par la fenêtre pour le faire respirer. Je suis parti chercher un matelas pour sauver le bébé ensuite le père a eu un peu de mal à le jeter mais on l'a bien réceptionné".

Mais il reste également les deux parents à sauver, les pompiers ne sont toujours pas arrivés, alors ils sont une dizaine à agir dans l'urgence. "Les parents étaient dans un sacré état, ils avaient le visage noir. Alors j'ai décidé de grimper sur le balcon et de former une espèce d'échelle humaine. La dame qui était au bord de la fenêtre était sur le point de sauter, on a réussi à l'en dissuader. Tout s'est bien passé, ils ont été sauvés, c'est le principal. (…) Les héros de cette histoire, c'est le quartier", conclut le jeune homme.