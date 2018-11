publié le 15/11/2018 à 09:10

Mercredi 14 novembre, ce buraliste d'Heillecourt près de Nancy, à publié une vidéo de la tentative de braquage de son bureau de tabac, en mars dernier. On voit l'homme faire fuir les deux braqueurs, grâce à un générateur de brouillard, qu'il a été le premier à installer dans sa région.



On voit les deux braqueurs, armés et masqués, pénétrer dans l'établissement et menacer le buraliste. Celui-ci a le temps de courir derrière sa caisse et de presser un bouton qui déclenche en deux secondes à peine, un nuage de fumée épaisse. Les braqueurs qui prennent aussitôt la fuite, seront resté au total 13 secondes dans le bureau de tabac.

L'installation de ce dispositif salvateur revient à environ 2.500 euros, quasi intégralement subventionné par l'État. À l'heure où le prix de la cartouche de cigarette va frôler les 100 euros, ce générateur de brouillard pourrait limiter les braquages qui sont en baisse depuis plusieurs années dans les bureaux de tabac de la région.

