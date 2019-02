VIDÉO - Incendie à Paris : "Elle n'est pas responsable", dit l'ex-compagnon de la suspecte

publié le 10/02/2019 à 20:26

La femme souffrant de problèmes psychiatriques, soupçonnée d'avoir volontairement déclenché en début de semaine l'incendie d'un immeuble parisien, qui a fait dix morts et 96 blessés, a été mise en examen et placée en détention provisoire.



Son ex-compagnon témoigne dans l'émission 66Minutes sur M6 de son état psychiatrique : "Cela faisait des années que l'on se battait pour qu'elle soit soignée", confie l'homme, qui vit désormais dans le sud de la France et qui a lui-même subi des violences de la part de la suspecte qui avait fait de nombreux séjours en hôpital psychiatrique.

Pour l'homme, son ex-compagne "n'est pas responsable". Il considère que c'est sa maladie qui a mal été considérée : "J'en veux aux institutions psychiatriques, j'en veux à la justice (...) il n'y a pas de traitement de fond (...) si il y avait des moyens pour prendre en charge ce genre de personnes, cela aurait pu être évité".

Au cours de l'instruction, des experts psychiatres devraient être désignés pour déterminer si son discernement était altéré ou aboli au moment des faits. S'ils concluaient à une abolition du discernement, elle serait alors déclarée irresponsable pénalement et ne serait pas jugée.