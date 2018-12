publié le 12/12/2018 à 11:06

Le dernier bilan de la fusillade à Strasbourg le 11 décembre fait état de deux morts et 14 blessés. L'attaque fait la une jusqu'au États-Unis, où les télévisions ont ouvert leurs journaux du soir avec la nouvelle. La police de New York rappelle que même s'il n'y a pas de menace spécifique sur les marchés de Noël, les équipes antiterroristes les surveillent particulièrement.



Pour le moment, Donald Trump n'a envoyé aucun tweet en lien avec ce drame, ni envoyé de communiqué. En avril 2017, après l'attentat sur les Champs-Élysées, il s'était exprimé à chaud. Il avait à de nombreuses reprises estimé que la France n'était plus la France, après plusieurs attentats.

En revanche, des soutiens du Président évoquent sur les réseaux sociaux ce qu'il s'est passé à Strasbourg. On peut lire un certains nombre de commentaires sarcastiques sur la France, sur Emmanuel Macron accusé d'avoir critiqué Donald Trump sur le nationalisme, d'être naïf sur l'immigration. Pour tout dire, ils semblent moins intéressés par l'attaque elle-même que par un plaisir pervers de voir la France de nouveau frappée par le terrorisme.

Toutefois, il ne faut pas voir dans ces messages une image représentative du peuple américain qui est souvent meurtri par les fusillades et qui a souffert dans sa chair du terrorisme.