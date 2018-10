L’affaire du docteur Godard

publié le 09/07/2018 à 15:30

Le 1er septembre 1999, un voilier de 9 mètres, le Nick, quitte le port de Saint-Malo, avec, à son bord, le docteur Yves Godard et ses deux enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans. Quelques jours plus tard, on découvrira que son épouse Marie-France, qui n’était pas à bord du voilier, a également disparu. Des traces de sang seront retrouvées dans la maison du couple, près de Tilly-sur-Seulle, dans le Calvados, ainsi que dans une camionnette garée près du port de Saint-Malo…

Au cours des années suivantes ont retrouvera sur la côte nord de la Bretagne ou en mer, le canot de sauvetage du bateau, des papiers et des cartes de crédit au nom du médecin, puis le crâne de la petite Camille, et enfin, des ossements d'Yves Godard, remontés dans ses filets par un chalutier.

L’enquête n’a jamais permis de résoudre l’énigme, cinq juges d’instructions se sont succédés jusqu’au 14 septembre 2012, le jour où un non-lieu a été prononcé.



Accident, suicide, assassinat ? Seul un fait nouveau pourra désormais relancer l’affaire



Eric Lemasson, journaliste et auteur du livre « L’assassinat du Dr Godard » (Ed Les Arènes / 2011)