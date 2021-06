Versailles : 11 personnes interpellées lors d'une soirée "Projet X"

Des centaines de jeunes se sont réuni aux Invalides les 11 et 12 juin pour faire la fête (illustration).

Environ 200 jeunes se sont réunis vendredi soir, mais cette fois-ci en banlieue parisienne. La ville du Roi-Soleil a accueilli sa première soirée "Projet X", en référence au film américain du même nom. Le but consiste à se rassembler en nombre pour faire la fête entre jeunes.

Chaque soirée naît d'abord sur les réseaux sociaux, où les adolescents s'invitent mutuellement à participer à l'évènement afin d'être le plus nombreux possible. Malgré le jeune âgé des participants, ces soirées ont tendance à fréquemment déborder, comme cela a été le cas aux Invalides les semaines passées.

Concernant cette nouvelle soirée, pour la première fois à Versailles, les policiers avaient été préalablement alertés de la tenue de l'évènement, organisé pour fêter la fin des cours et le déconfinement, rapporte Le Parisien. Ainsi, les fonctionnaires avaient pris les dispositions adéquates. "Ces fêtards venaient de toute la région parisienne et même de province. Nous leur avons fait comprendre que ce n’était pas une bonne idée et la plupart de ces jeunes ont obtempéré", a confié une source policière à nos confrères.

Toutefois, la soirée a dégénéré lorsque les forces de l'ordre ont surpris un jeune de 16 ans en train de voler en flagrant délit. C'est au moment de l'arrestation de l'adolescent que des participants s'en sont alors pris aux policiers, leur jetant des bouteilles en verre. Au total, 11 personnes, âgées de 16 à 21 ans, ont été interpellées pour débordements et placées en garde à vue, a indiqué une autre source à nos confrères.