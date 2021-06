Réouverture des discothèques : comment vont se dérouler les deux soirées tests samedi à Paris

Après le concert-test d'Indochine il y a trois semaines, deux boîtes de nuit parisiennes vont se muer en laboratoires géants ce week-end. 4.400 personnes vont participer à l'expérience "Revient la nuit" dans deux clubs du nord de la capitale, la Machine du Moulin Rouge et le Cabaret Sauvage, de 23h à 6h du matin, ce samedi 26 juin.

Cette expérimentation en conditions réelles pilotée par l'AP-HP et l'ANRS en lien avec l'Inserm vise à contrôler le risque de transmission du coronavirus chez des personnes testées négatives et non masquées dans les discothèques alors que les clubs sont sur le point de rouvrir le 9 juillet à la faveur d'un protocole sanitaire renforcé après quinze mois de fermeture totale en raison de la pandémie de Covid-19.

L'expérience est ouverte aux volontaires âgés de 18 à 49 ans qui ont reçu leurs deux doses il y a plus de quinze jours ou qui ont été infectés par le virus et ont reçu une dose. Autres conditions : résider en Île-de-France et ne pas avoir de comorbidité.

Pour recruter les participants dans un si court laps de temps, les organisateurs de l'événement vont notamment faire appel aux étudiants en médecine et aux professionnels de santé. "150.000 personnes ont été doublement vaccinées à l'AP-HP et des dizaines de milliers d'étudiants en médecine franciliens ont déjà reçu leur double dose", explique au micro de RTL Jérémy Zeggagh, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis et principal investigateur de l'essai.

Un protocole très strict

Les 4.400 participants seront répartis en deux groupes par tirage au sort. Un groupe contrôle n'ira pas danser et le deuxième pourra fouler le dance floor jusqu'à l'aube, sans masque et sans distanciation, au son des hits balancés par les artistes réunis par la mairie de Paris pour l'occasion (Pedro Winter, Étienne de Crécy, Chloé, Kiddy Smile, Laurent Garnier, Mad Rey, Bambounou, Roni et Rag), presque comme avant.

Le visuel de l'expérience "Reviens la nuit" Crédit : Reviens la nuit

Sur place, le protocole sera très strict. Outre les participants, toutes les personnes présentes sur les lieux auront été vaccinées ou testées. Les espaces seront désinfectés, un système de ventilation avec air renouvelé sera mis en place et du gel hydroalcoolique mis à disposition des personnes. Tous les participants devront effectuer un prélèvement salivaire dans les trois jours précédant la soirée et un second sept jours après.

Il s'agit de la première étude mondiale chargée de mesurer la transmission du virus dans un lieu clos avec des gens totalement vaccinés. Les organisateurs espèrent démontrer qu'avec la vaccination, il est possible de retrouver une certaine forme de convivialité dans les lieux de divertissement sans avoir à porter le masque. Tout l'enjeu sera de vérifier si les conditions de réouverture fixées par les autorités, à savoir une jauge de 75% à l'intérieur et un passe sanitaire obligatoire, se révèlent suffisantes d'un point de vue sanitaire. Les résultats sont attendus courant juillet.