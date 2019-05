publié le 19/05/2019 à 15:17

Des incidents à caractère homophobes sont venus perturber une journée de sensibilisation et "de lutte contre l'homophobie et la transphobie" samedi 18 mai à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Une action qui a consisté entre autres à vandaliser un stand du centre LGBT de Vendée, indique l'AFP. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, des personnes sur place ayant filmé la scène.



"Un groupe d'une vingtaine de jeunes extrémistes de la Manif pour tous, a traversé violemment notre village en scandant 'Homo-folie ça suffit' en arrachant drapeaux et ballons et en renversant des grilles d'exposition. Ils ont également bousculé des membres des associations partenaires présentes", écrit le centre LGBT sur sa page Facebook, en annonçant son intention de porter plainte à la suite des faits.

Sur les images, on voit de jeunes hommes, dont certains portent un drapeau ou un sweat à l'effigie de La Manif pour tous, commettre diverses dégradations sur ce stand avant d'être repoussés par les organisateurs. Dans la foulée, le parquet a indiqué ouvrir ce dimanche une enquête concernant ces dégradations.

Le parquet ouvre une enquête

"Le #parquet de #LaRocheSurYon ouvre une enquête sur ces faits pour en déterminer la nature juridique puis en identifier le ou les auteurs et décider de la réponse judiciaire la plus adaptée", a écrit dimanche le procureur sur le réseau social Twitter.

Les faits se sont déroulés samedi après-midi sur la place Napoléon de La Roche-sur-Yon où un stand du centre LGBT de Vendée avait été installé à l'occasion d'une "journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie". Contacté par l'AFP, le parquet a confirmé l'ouverture d'une enquête sans plus de précision.