publié le 17/05/2019 à 17:50

Pour la journée mondiale de lutte contre l'homophobie ce vendredi 17 mai, une vingtaine de membres de la communauté gay, lesbienne et transgenre s'est réunie devant l'ambassade de Russie à Paris pour demander que soient punis les crimes contre les homosexuels en Tchétchénie.



En France, l'homophobie s'exprime de manière de plus en plus violente comme le démontre le triste record des 231 agressions physiques envers les personnes LGBTQ+ en France, en 2018. Une "année noire", souligne l’association SOS Homophobie dans son dernier rapport. Le précédent pic remontait à 2013 avec 188 cas signalés.

La journée mondiale de lutte contre l'homophobie est l'occasion de rappeler les violences, les insultes, les agressions et les discriminations. Si les actes homophobes ont augmenté de 15% en 2018, ce sont les agressions physiques qui ont connu la plus forte hausse (+66%). Les premières victimes sont les lesbiennes avec un signalement par jour.