publié le 25/10/2018

Elle ne lâche rien. Ludovine de La Rochère, présidente de La Manif pour tous, était auditionnée mercredi 24 octobre par l'Assemblée nationale dans le cadre des débats sur la bioéthique, et en particulier sur l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes, célibataires et en couples.



Une présence qui n'a pas plu à tout le monde, et en particulier au député LREM Guillaume Chiche. Il l'a fait savoir dans un discours pendant lequel il s'en prend à La Manif pour tous qu'il accuse, notamment, de "véhiculer la haine crasse qu'est l'homophobie".



Pour lui, la présidente du mouvement, qui s'est fait connaître en 2013 lors des débats sur la loi qui a ouvert le mariage et l'adoption aux couples du même sexe, n'avait rien à faire à cette audition sur l'ouverture de la PMA. "Tout d'abord parce que vous véhiculez des contre-vérités : vous dites que l'extension de la PMA pour toutes les femmes n'a jamais été dans le programme d'Emmanuel Macron".

Ludovine de La Rochère a en effet déclaré : "J'appelle les Français à taper sur leur ordinateur "Programme/Emmanuel Macron / En marche" pour montrer que la PMA n'y figurait pas.

#Ludo sur @LCP : "J'appelle les Français à taper sur leur ordinateur "Programme/Emmanuel Macron / En marche". La #PMAsansPère n'était pas dans programme." #CVR pic.twitter.com/1lnbt5Xd1E — La Manif Pour Tous ¿ (@LaManifPourTous) 24 octobre 2018

Mais après avoir fait la recherche, on tombe rapidement sur une page du programme où il est écrit que La République En Marche se prononce en faveur de l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes.



Le député LREM va plus loin : "Vous êtes dans un exercice d'attaques systématiques des familles que vous stigmatisez sans vergogne (...) et par voie de conséquences, aux enfants de ces familles". "Avec votre attitude, vos propos, vos actions, vous véhiculez la haine crasse qu'est l'homophobie", poursuit-il citant plusieurs exemples pour justifier ses propos, comme la campagne où les enfants nés d'une PMA étaient comparés à des légumes OGM.



"Les actes homophobes ont augmenté de 78%, et je ne dis pas que vous personnellement avez commis ces actes, mais ayez bien conscience que l'on ne peut pas fonder son discours sur la discrimination sans être responsable des faits qui en découlent, il faut assumer", conclut le député.



"Nous avons toujours condamné toute forme d'homophobie (...) Nous avons le droit, et même la légitimité à ne pas être toujours d'accord avec les revendications des associations LGBT, et alors ?", a répondu à son tour Ludovine de La Rochère.