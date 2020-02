Vendée : ivre, il s'endort à un feu rouge et est réveillé par la police

publié le 03/02/2020 à 22:17

Alors en patrouille dans le centre-ville des Sables-d'Olonne, dimanche 2 février, vers 6 heures du matin, les policiers vendéens ont dû marquer l'arrêt au feu rouge, juste derrière une 206. Une fois le feu vert, la 206 ne démarre pas et le feu a le temps de repasser au rouge.

Les policiers décident d'aller jeter un œil au véhicule et tombent sur un conducteur et la passagère endormis, alors que le moteur tournait. La porte de la voiture étant verrouillée, les policiers ont dû "frapper à de multiples reprises sur la vitre du véhicule avant que le conducteur n'émerge", racontent-ils à Ouest-France.

Le test d'alcoolémie révèle que le conducteur avait 1,62 gramme par litre dans le sang. Son permis a été suspendu et sa voiture immobilisée. Il risque de perdre six points et une amende pouvant aller jusqu'à 4.500 euros.