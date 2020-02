et AFP

Un drame familial s'est produit à Cadaujac, en Gironde. Un jeune homme de 28 ans a été interpellé samedi 1er février au soir, dans la banlieue sud de Bordeaux, et placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir porté des coups de couteau mortels à son père sexagénaire et blessé sa mère.

L'homme, qui aurait été suivi pour des problèmes psychiatriques, est arrivé au domicile de sa mère en fin de soirée, dans un état d'énervement extrême, et lui a porté des coups de couteau, qu'il avait sur lui. Il l'a blessée au cou, aux bras et aux côtes notamment, a précisé le parquet, confirmant une information de Sud Ouest.

La mère avait eu le temps d'alerter par téléphone son ex-compagnon, père du jeune homme, qui s'est rendu sur place. Elle-même a réussi à prendre la fuite et alerter les secours.

À leur arrivée vers 23h00, secours et gendarmes ont découvert le corps du père, 67 ans, tué à coups de couteau, et son fils sur les lieux, les mains ensanglantées.

Le jeune homme a été interpellé sans opposer de résistance, placé en garde à vue, et hospitalisé pour des blessures aux mains. Une expertise psychiatrique a été demandée dans le cadre de l'enquête. La mère est hospitalisée.