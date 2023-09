"C'est la première fois que ça arrive" : 4 saisonniers morts d'arrêts cardiaques pendant les vendanges en Champagne

En Champagne, 120.000 saisonniers s'affairent dans les vignes pour les vendanges. Depuis les premiers coups de sécateur début septembre, quatre d'entre eux sont décédés à la suite d'arrêts cardiaques. Plusieurs enquêtes sont ouvertes pour comprendre l'origine de ces décès. Ces quatre personnes étaient quadragénaires.

Elles étaient chargées de cueillir les grappes dans les secteurs de Reims, d'Épernay ou de Vitry-le-François. Parmi les victimes, figure un Polonais de 45 ans ainsi qu'une femme de 40 ans, décédée le premier jour des vendanges et retrouvée inanimée au milieu des vignes par ses collègues.

Des décès à cette période peuvent se produire, mais leur fréquence en un temps si restreint interpelle Maxime Toubart, président du syndicat général des vignerons. "C'est dramatique, c'est la première fois que ça arrive. C'est aussi la première fois qu'il fait aussi chaud. On n'est pas habitué à des vendanges sous des températures pareilles", a-t-il expliqué.

Pas de visite médicale avant de faire les vendanges

Les vendangeurs semblaient en bonne santé quand ils sont arrivés. Les températures ont pu atteindre 33°C ou 34°C à l'ombre dans les vignes au moment des décès. Le corps peut ne pas suivre, même lorsqu'on est en bonne santé. "On est habitué aux conditions de chaleur", a indiqué Maxime Toubart, qui pense que certaines personnes peuvent oublier de boire ou de manger avant de travailler.

"On est attentif à ce que les gens aient de l'eau. Il y a des pauses rafraîchissement, on adapte aussi les horaires : on cueille plus tôt", a affirmé le président du syndicat général des vignerons. Pour faire les vendanges, il n'y a pas besoin de visite ou de certificat médical. Le vigneron doit fournir un petit équipement.

Un vendangeur peut travailler jusqu'à 72 heures par semaine par dérogation. Il doit effectuer une pause de 15 minutes toutes les cinq heures de travail et une pause d'une heure pour le déjeuner.