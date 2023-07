Canicule : "Mon corps ne suivait pas du tout", à Albi, le thermomètre approche les 40 degrés

Dans le sud-ouest, la canicule se fait ressentir. Avec des températures qui tournent autour de 40 degrés, le corps doit s'adapter la chaleur.

C'est le cas de Tom, jeune skater de 18 ans. Vêtu de tissus longs et noirs, il fait des figures sans se soucier du soleil qui tape. Il y a peu, il a été victime d'un coup de chaud en raison de ce climat étouffant, passant proche du malaise. "J'ai failli tomber. Mon corps ne suivait pas du tout", explique-t-il à RTL.

Alors, pour s'adapter, il faut chercher de l'ombre. Marie-Claude, qui installe son stand pour le marché nocturne sur le parvis de la cathédrale Sainte-Cécile, souffre aussi de la chaleur. Elle dit avoir l'habitude, étant apicultrice, mais elle prend ses précautions.

Enfin, non loin de la cathédrale, nous retrouvons un père, Nicolas, avec son fils de quatre ans, Oriane. L'enfant profite des jets d'eau pour se rafraîchir, tandis que son père appréhende les fortes chaleurs qui auront tendance à se multiplier dans les prochaines années. "Tant que c'est exceptionnel, ça va, mais ça risque de se reproduire plus souvent... Quand ils seront grands (les enfants, ndlr), on ne sait pas quelle température il fera".

Un phénomène grandissant avec le dérèglement climatique

Comme le dit Météo France, cela fait déjà plusieurs années que les journées à plus de 40 degrés se multiplient. Il faudra donc se protéger face aux malaises et aux insolations, comme que l'explique le médecin urgentiste Vincent Bounes. Si un ou deux jours est supportable, au-delà de cinq à sept jours de canicule, les hospitalisations augmentent.

On a tendance à suer, notre organisme se refroidit par l'évaporation. De manière plus consciente, nous cherchons à se mettre à l'ombre ou boire. Si l'on se met à greloter et à sentir le froid, c'est que le malaise n'est pas loin.

Ce dernier constate des décès prématurés en raison de la chaleur. Des coureurs qui font des joggings en plein cagnard ou bien des ouvriers qui ne s'hydratent pas et ne prennent pas de pause en sont généralement les premières victimes.