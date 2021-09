Vaucluse : une femme droguée par son mari et violée pendant dix ans par des inconnus

Crédit : Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

C'est une histoire sordide. Une femme, âgée aujourd'hui d'une soixantaine d'années, aurait été droguée par son mari pendant plusieurs années et aurait subi des viols en série par des dizaines d'hommes. 44 hommes ont été interpellés pour l'instant après une enquête de la PJ d'Avignon.

Les faits se seraient déroulés entre 2010 et 2020, selon un stratagème sordide mis en place par le mari de la victime, âgé de 68 ans. Ce dernier "recrutait" des hommes sur des sites internet libertins et les invitait dans sa maison de Mazan, près d'Avignon. Là, il droguait son épouse, qui partageait sa vie depuis 50 ans et la filmait en train de se faire violer par les hommes recrutés sur internet.

Selon le quotidien local, la sexagénaire, sous l'effet d'anxiolytiques, ne se rendait compte de rien et ne s'est doutée de rien pendant les 10 années où elle a subi ces viols à répétition. Ce n'est uniquement qu'en découvrant les vidéos auprès des enquêteurs, qu'elle a réalisé le stratagème. Elle aurait quitté la région d'Avignon et entamé une procédure de divorce, selon la Provence.

Des hommes de 24 à 71 ans

Le mari de la victime a été interpellé dans un supermarché en 2020, alors qu'il filmait sous les jupes de femmes. Les policiers, bien loin de se douter de ce qu'il cachait, ont découvert lors des perquisitions, les dizaines de vidéos de viol de son épouse sur son téléphone. L'homme a été écroué, selon la Provence, qui précise que depuis, les interpellations s'enchaînent. 44 hommes ont donc été interpellés et 33 ont été écroués. Ils sont âgés de 24 à 71 ans.