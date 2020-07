Vaucluse : un prêtre accusé d'attouchements sur un enfant

publié le 03/07/2020 à 23:31

Un nouveau potentiel scandale dans l'Église. Ce mercredi 1er juillet, un prêtre, ivre, aurait tenté de poser des "gestes gravement inappropriés sur un jeune garçon", a annoncé l'Église dans un communiqué.

En effet, La Provence révèle que le père de l'enfant se serait interposé et aurait porté plainte. Depuis dix mois, ce prêtre auxiliaire n'était plus en activité pour raison de santé à la paroisse de Carpentras. Il aurait reconnu les faits auprès de son curé.

"Ma première pensée se porte vers la jeune victime sa famille et ses proches", a réagi l'archevêque Jean-Pierre Cattenoz lorsqu'il a eu connaissance de l'affaire. "Étant en déplacement, j'ai chargé le Vicaire épiscopal de les rencontrer pour les écouter, leur exprimer ma tristesse et ma peine. Je ne peux accepter ce qui blesse gravement les enfants et qui va à l'encontre de la vocation sacerdotale. Aujourd'hui, la tolérance zéro est exigée tant par la société civile que par l'Église", a-t-il ajouté au quotidien régional.