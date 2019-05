publié le 19/05/2019 à 07:49

Trois enfants de prêtres, membres de l'association "Les enfants du silence" ont rencontré début février, Monsieur Ribadeau Dumas, le secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Anne, 56 ans, a pu raconter sa vie et son parcours. Il y a douze ans, son père avant de mourir, lui confie qu'il était prêtre au moment de sa naissance.



Elle espère aujourd'hui une reconnaissance de sa situation. "Ça suffit de se cacher !", a-t-elle dit sur RTL. "On était content de pouvoir enfin être entendu. Peut-être qu'il y a enfin quelque chose qui va bouger. Ce sont des situations d'exclusion qui sont intolérables", a-t-elle poursuivi.

Anne s'est dite confiante pour l'avenir : "Une porte est ouverte, on va voir quels sont les fruits de tout ça. Moi j'y crois ! J'espère qu'on va être entendu et reconnu", a-t-elle ajouté. Une autre réunion est prévue au mois de juin devant la Commission épiscopale en charge de la formation des prêtres.

À écouter également dans ce journal

Gilets jaunes - Pour cet acte 27, ils étaient environ 15.500 samedi en France, dont 1.600 personnes à Paris, selon le ministère de l'Intérieur, une mobilisation au plus bas depuis le 17 novembre.



Européennes - À une semaine des élections européennes, le Rassemblement national creuse l'écart. Selon le baromètre Harris Interactive pour TF1, LCI, Le Figaro et RTL, le RN devance désormais la liste de la majorité de 2 points.



Cannes - Alain Delon recevra une Palme d'honneur ce soir au Festival de Cannes, lui qui n'a jamais glané aucun prix sur la Croisette.



Football - Coup de chapeau aux Lyonnaises qui ont remporté la Ligue des Champions hier aux dépens de Barcelone 4 buts à 1. Elles menaient 4-0 après une demi-heure. 6ème sacre européen et 4ème d'affilée pour les coéquipières de Wendy Renard.