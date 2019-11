Vaucluse : un détenu s’évade pour aider ses parents malades

publié le 07/11/2019 à 21:13

Tony Michelet, un homme de 45 ans incarcéré à la prison de Bois d’Arcy (Yvelines) pour vol à main armée en bande organisée, a été jugé mercredi 6 novembre pour évasion.

En février 2017, alors qu’il était en détention à la prison du Pontet (Vaucluse), il avait profité d’une permission de sortie pour s’évader. Il devait juste rejoindre sa femme et ses enfants à La Rochelle (Charente-Maritime).

Le quadragénaire a fini par être arrêté dans les Yvelines un peu plus de deux ans plus tard, en avril 2019, après une intervention de la police sur un différend conjugal. Il a expliqué lors de l’audience devant le tribunal correctionnel d’Avignon, par visioconférence, qu’il voulait prendre soin de ses parents malades.

"J’avais l’intention de me rendre mais quand mes parents iraient mieux et que j’aurais fini les travaux", a-t-il expliqué selon des propos rapportés par nos confrères de La Provence. Son avocat a tenté d'appuyer cette défense, en prouvant qu'il avait effectivement fait des travaux pour aider ses parents. Mais le tribunal n'en a pas tenu compte dans son verdict et l'a condamné à deux ans de prison avec mandat de dépôt.