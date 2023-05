Vaucluse : il détourne un bus, provoque un accident, puis agresse gendarmes et pompiers

Un homme d'une trentaine d'années était recherché par la police depuis samedi 6 mai au soir. Il est soupçonné d'avoir pris de force le volant d'un Blablabus qui roulait sur l'autoroute A7 pour l'envoyer dans le décor. Quatorze personnes ont été blessées dans l'accident.

Lui est parvenu à s'enfuir et c'est à quelque centaines de mètres qu'il a été rattrapé dimanche 7 mai dans l'après-midi. Alors que les pompiers et gendarmes s'attardaient sur un banal départ d'incendie en bordure de cette autoroute, l'homme a surgi d'un buisson. Armé d'un couteau et d'une barre de fer, il s'est dirigé vers les militaires en criant "Allahu akbar". Il était "agressif et déterminé", selon la gendarmerie.

Les forces de l'ordre lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Il est depuis toujours hospitalisé à Avignon avec un pronostic vital engagé.

Une enquête est en cours

Selon une source proche de l'enquête, des prélèvements scientifiques sont toujours en cours pour relier cet accident de bus et l'attaque des gendarmes, afin d'être sûr et certain qu'il s'agissait de la même personne.

Le trentenaire est inconnu des services de police et son casier judiciaire est vierge. Il n'était pas fiché S.

