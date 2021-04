Var : une manifestation pour soutenir la famille en conflit avec des squatteurs

publié le 17/04/2021 à 16:51

Une centaine de manifestants dans la rue. C'est la scène qui s'est déroulée, ce samedi 17 avril, aux Arcs-sur-Argens, dans le Var. L'objectif : témoigner du soutien à Jean-Philippe Victor et à sa sœur Marie-Françoise, dont la maison familiale est squattée depuis sept mois.

Le cortège s'est réuni au niveau du pont de la gare, relate Var-Matin, et s'est arrêté à quelques centaines de mètres plus loin, face à la villa squattée. La foule a scandé la Marseillaise et exprimé son soutien.

"Le juge a ordonné, en 2020, l'expulsion des familles installées illégalement dans notre maison et le préfet ne l'a pas exécuté. Il n'a rien fait", a confié à nos confrères le propriétaire des lieux, qui s'est dit soulagé d'une telle mobilisation. "Alors nous sommes tous là pour montrer que nous ne lâcherons pas l'affaire. Que cela peut nous arriver à tous et que ce n'est pas normal que nous soyons ceux qui payent les pots cassés tandis qu'eux sont protégés !"

#LesArcs Ce matin, plusieurs centaines de personnes manifestaient leur soutien à la famille Victor. Leur maison est toujours occupée illégalement après 7 mois de lutte.

À retrouver dans le journal @Var_Matin demain. pic.twitter.com/SMvIHp0IMW — Leïla D (@DavaudL) April 17, 2021

La maison, dont les propriétaires ont hérité fin 2019, toujours selon les informations de Var-Matin, est habitée depuis septembre 2020 par des squatteurs venus d'Europe de l'Est. Ne sachant plus quoi faire pour reprendre possession des lieux, ils ont écrit au président de la République et aux ministres de l'Intérieur et de la Justice, précise le quotidien local.

D'après Cnews, le frère et la sœur, qui ont hérité de la maison après le décès de leur mère, ont déjà déboursé plus de 8.000 euros de frais de justice et doivent payer chaque mois les factures d'électricité de leur maison.