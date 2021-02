publié le 11/02/2021 à 21:03

C'est la fin d'un long cauchemar pour Roland. Cet octogénaire habitant à Toulouse, qui avait été chassé de sa maison par des squatteurs, a vu les habitants de sa demeure partir, ce jeudi 11 février, sous la pression des riverains.

Ce dénouement inattendu, qui s'est déroulé vers 18h30, a vu la dizaine de squatteurs quitter, après négociations, la maison de Roland. Deux habitants du quartier, qui ont participé à cette opération, se félicitent qu'elle se soit déroulée dans le calme : "On a trouvé un accord entre voisins et entre gens respectueux pour les déloger de la maison squattée sans violences. Aujourd'hui, on encourage tout le monde à échanger et à comprendre ces personnes dans des situations difficiles".

"C'est plus qu'une réussite, ne serait-ce que pour Roland, on est bien content de ce qu'on a réussi à faire", ajoute l'un d'eux. La maison de Roland est désormais libre alors que certains riverains et une dizaine de policiers sont toujours présents sur les lieux.

> Les squatteurs quittent la maison de Roland, le 11 février 2021 Crédit Média : Patrick Isson/RTL | Date : 11/02/2021