Var : un élu soupçonné de proxénétisme et de viol aggravé mis en examen

Le suspect avait été placé en garde à vue lundi matin, dans les locaux de la police judiciaire varoise. Michel Durbano, élu de l'opposition (divers gauche) de la commune de La Garde, est soupçonné des chefs de "travail dissimulé aggravé", de "proxénétisme aggravé sur une personne qui a été livrée à la prostitution à son arrivée sur le territoire français", de "viol aggravé sur personnes vulnérables", et de "complicité de viol aggravé sur personne vulnérable", rapporte BFMTV ce vendredi 16 décembre.

D'après les informations obtenues par nos confrères de Nice-Matin, le Gardéen, conseiller municipal depuis plus de trente ans, a été interpellé lundi matin avec son épouse avant d'être placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Toulon. La plainte d'une ancienne ouvrière agricole, qui affirme avoir été "livrée à la prostitution à son arrivée sur le territoire de la République", a permis de remonter jusqu'à l'homme politique.

Ce dernier a été mis en examen et placé en détention provisoire jeudi en début de soirée, a indiqué le parquet de Toulon relayé par BFM Toulon Var. Deux autres suspects - dont sa compagne -, soupçonnés de "travail dissimulé" pour l'un, et "proxénétisme" et "travail dissimulé" pour l'autre, ont également été mis en examen. Des perquisitions ont eu lieu mardi matin, notamment dans l'exploitation maraîchère de Michel Durbano, située dans le quartier de L'Astouret à La Garde, complète encore Nice-Matin.

L'incarcération de l'élu, toujours présumé innocent, s'est faite à l'issue de sa première comparution devant un juge des libertés et de la détention, suivant l'avis du parquet. L'enquête menée par la police judiciaire de Toulon se poursuit. Une information judiciaire a été ouverte, selon BFMTV.

