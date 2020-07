Var : un adolescent tué dans une rixe, un autre gravement blessé

et AFP

Les faits se sont produits vers 20 heures, près du stade de Bras, au pied du massif de la Sainte-Baume, dans le Var. Deux groupes se sont affrontés devant plusieurs témoins, dont 14 interrogés dans la soirée qui ont confirmé les faits. Un adolescent de 16 ans originaire des Alpes-de-Haute-Provence a perdu la vie à cette occasion ce dimanche 12 juillet, a annoncé le parquet de Draguignan lundi.

La victime présentait des plaies par arme blanche. Malgré une prise en charge par des médecins, elle a succombé à ses blessures. Un autre adolescent de 18 ans a été gravement blessé. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Les auteurs de la rixe étaient pour certains cagoulés et armés. Le parquet a ouvert une enquête "pour homicide volontaire et violences volontaires avec armes et en réunion". Il n'y a eu pour l'instant aucune interpellation. Une autopsie doit être réalisée sur le corps de la victime.