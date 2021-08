L'homme soupçonné d'avoir incendié une parcelle de forêt a été mis en examen et incarcéré ce mardi 24 août, a annoncé le parquet de Draguignan à France Info. Alors que le département du Var était en proie depuis plusieurs jours à de violents incendies, ravageant plus de 7.000 hectares et tuant deux personnes, l'homme de 56 ans avait tenté, de son côté, de mettre le feu dimanche 22 août à une parcelle de la forêt en bordure de la départementale 559, en plein après-midi, avant d'être mis hors d'état de nuit par d'autres automobilistes.

Pour éteindre les quelques flammes que le pyromane avait allumées, la gendarmerie a déclaré que les témoins ont utilisé "des tapis de voiture et des bouteilles d'eau". Finalement, aucun dégât n'est à déplorer, les flammes n'ayant parcouru que 7m².

Après près de sept jours de combat, les pompiers ont annoncé ce lundi 23 août avoir maîtrisés le gigantesque incendie. Quelque 400 pompiers le surveillaient encore de près ce lundi mais le feu ne progressait plus depuis vendredi 20 août. Avant d'être déclaré officiellement "éteint", le terrain de l'arrière-pays de Saint-Tropez doit être observé encore une semaine.