À Vannes, une jeune collégienne avait été violée et torturée en 1999. Elle est décédée ce dimanche 26 août.

publié le 03/09/2018 à 16:32

Un drame terrible. Une jeune femme violée et jetée d'un pont en 1999, est décédée le dimanche 26 août à Lorient (Bretagne) à 35 ans, rapporte Ouest France. Ses obsèques se sont déroulées dans l'intimité jeudi 30 août. Elle a été inhumée au cimetière de Boismoreau, à Vannes.



Le 14 juin 1999, Carole a 16 ans, rappelle Le Télégramme. Sortie pour promener son chien vers 20 heures, elle croise un homme qu'elle connaît. Celui-ci l'enlève, l'étrangle, la viole, lui fait subir plusieurs sévices, avant de tenter de la tuer en la jetant du pont de Kerplouz d’Auray, à quelques kilomètres de Vannes. L'adolescente survit à sa chute mais finit sa vie tétraplégique, en perdant l'usage de la parole.

Le lendemain du drame, une marche blanche est organisée en soutien à la famille de Carole. Près de 4.000 personnes défilent. Un concert permet ensuite de récolter des fonds pour permettre à ses proches de lui rendre visite le plus souvent possible à l'hôpital. Carole n'a plus jamais quitté le milieu médical.

En 2001, l'auteur des faits a écopé de la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 18 ans.