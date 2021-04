Brahim Bouhlel (à gauche) et Saidou Camara à Canneseries en 2020

publié le 22/04/2021 à 23:13

À peine célèbre et déjà incarcéré. Un an après son éclosion dans la série Canal +, "Validé", l'acteur franco-marocain Brahim Bouhlel, a été condamné mercredi 21 avril à huit mois de prison ferme pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo jugée insultante.



En détention préventive depuis deux semaines avec son ami influenceur "Zbarbooking", les deux hommes étaient poursuivis pour "diffusion d'une vidéo d'une personne sans son consentement" et "détournement de mineur".

Dans une vidéo devenue virale, Brahim Bouhlel, attablé dans un restaurant à Marrakech aux côtés de "Zbarbooking" et de l'acteur français Hedi Bouchenafa (notamment connu pour son apparition dans la websérie puis le film "En passant pécho"), filme trois mineurs en proférant des insultes, ce qui a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux. Hedi Bouchenafa a quitté le territoire marocain avant l'ouverture de l'enquête, mais les deux autres mis en cause n'ont pas eu la même chance. Selon l'avocat de la défense, Me Rghioui, les deux hommes incarcérés ont fait appel ce jeudi 22 avril.

Repéré par Franck Gastambide, propulsé par "Validé"

Depuis cette affaire, la marque Adidas a déclaré dans un message posté sur Instagram "à reconsidérer sa collaboration avec" Brahim Bouhlel, précisant qu'aucun contrat ne lie les deux parties. Âgé de 25 ans et originaire de Seine-et-Marne, le jeune humoriste a été repéré par le réalisateur Franck Gastambide (Taxi, les Kaïra...) qui en a fait un de ses personnages principaux pour sa série qui dépeint le milieu du rap français, Validé.

Comme le rappelle Le Parisien, Karim Bouhlel a remporté en 2014 le Chelles Battle Comedy, un tremplin d’humour de sa ville, avant de continuer sur les planches du Panam Art Café, puis d'être repéré sur le compte Instagram de l'humoriste Hakim Jemili, qu'il connaît bien.

À sa sortie pendant le confinement, le 20 mars 2020, la série a remporté un immense succès populaire, et critique avec le prix du public Le Parisien. En mai 2020, quelques semaines après sa sortie, la série cumulait déjà plus de 20 millions de visionnages, selon son réalisateur. La saison 2 de Validé a déjà été tournée, mais pas sûr que son acteur Brahim Bouhlel soit libéré d'ici sa diffusion avant l'été prochain.