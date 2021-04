"Validé" : l'humoriste Brahim Bouhlel condamné à 8 mois de prison ferme au Maroc

publié le 22/04/2021 à 09:31

La justice marocaine a tranché. Le 21 avril dernier, l'humoriste Brahim Bouhlel, qui figurait au casting de la saison 1 de Validé (Canal+), a été condamné à 8 mois de prison ferme après avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo jugée insultante.

Dans cette même affaire, l'influenceur connu sous le nom de Zbarbooking a été condamné à un an de prison ferme, ajoute l'avocat Me Marouane Rghioui. Les deux hommes étaient en détention préventive depuis deux semaines au Maroc et poursuivis pour "diffusion d'une vidéo d'une personne sans son consentement" et "détournement de mineur".

Sur la vidéo en question, Brahim Bouhlel, Zbarbooking et l'acteur Hedi Bouchenafa (Marseille, Five) se trouvent dans un restaurant de Marrakech. Brahim Bouhlel filme alors trois mineurs et les insulte copieusement. Des propos qui ont choqué les internautes. Les visages des trois mineurs sont à découvert. Face à la polémique, Brahim Bouhlel, Zbarbooking et Hedi Bouchenafa se sont défendus en déclarant qu'il s'agissait d'une "vidéo parodique". Hedi Bouchenafa a ensuite quitté le territoire marocain avant l'ouverture de l'enquête.

"Le jugement est très dur ! C'est l'histoire d'une mauvaise blague qui mène ses auteurs devant la justice. Pourtant, ils ont sincèrement regretté les propos tenus", a déclaré Me Rghioui, ajoutant qu'il fera appel "dès demain".