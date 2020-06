Val-de-Marne : une violente bagarre fait plusieurs blessés à Orly

publié le 29/06/2020 à 04:04

18h30, ce samedi 27 juin, dans la galerie d'Orlydis, une violente bagarre a éclaté. Selon un témoin, "il y avait une vingtaine de jeunes. Ils avaient bien moins de 18 ans." Couteaux, bouteilles en verre... Au moins trois personnes ont été blessées, rapporte Le Parisien.

Les pompiers ainsi que le Samu ont porté secours aux victimes, alors que la Police est intervenue pour filtrer les sorties et identifier les fauteurs de trouble. L'origine de la bagarre reste inconnue, une source policière évoquant "un sac de nœuds".



Une enquête est en cours. Une partie des suspects devaient être entendus ce dimanche 28 juin pour déterminer les circonstances exactes de la rixe. Sur place, on évoque la possibilité d'un règlement de comptes entre bandes rivales venant d'Orly et de Villeneuve-le-Roi, commune voisine.