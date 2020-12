Val-de-Marne : un garçon de 10 ans disparaît à la sortie de l'école à Chennevières

publié le 15/12/2020 à 17:20

24 heures que le petit Mamadou, 10 ans, n'a pas donné signe de vie. Le jeune garçon a été vu pour la dernière fois à la sortie de son école à Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne), lundi 14 décembre à 16h30. Depuis, une enquête a été ouverte et les recherches s'intensifient, explique le Parisien.

Les enquêteurs se heurtent à l'absence totale de pistes dans cette disparition qui pour l'heure n'a soulevé aucune irrégularité, si ce n'est que le jeune Mamadou a emprunté le chemin inverse de celui qu'il est censé prendre pour rentrer chez lui.

Retour sur les faits. Ce lundi à 16h30, l'enfant sort de son école élémentaire des Hauts-de-Chennevières, rue Clément-Ader, mais ne rentre pas chez lui. Il n'avait pas de portable avec lui. Ses parents inquiets questionnent son entourage. Ses camarades déclarent que Mamadou "a pris le chemin inverse", ce que confirmeront les caméras de vidéosurveillance. La famille se présente au commissariat de Chennevières à 21h : une enquête est alors ouverte pour disparition inquiétante.

🔴 DISPARITION - #ValdeMarne : Mamadou, 10 ans, a disparu à la sortie de l’école. L'écolier de #Chennevières n’a plus donné signe de vie depuis lundi à 16h30. Si vous avez des éléments sur sa disparition vous pouvez appeler le commissariat de Chennevières au 01.49.62.69.00. (LP) pic.twitter.com/CguDQy69Pq — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) December 15, 2020

Aucune piste privilégiée

"Il n'y a apparemment rien dans la vie du gamin qui nous fait tiquer, s'inquiète une source proche de l'enquête. Cela nous préoccupe car en temps normal, il y a toujours une piste à privilégier". De fait, les enquêteurs n'ont relevé aucun conflit familial, une piste souvent privilégiée quand un enfant disparaît. De plus, le jeune écolier n'a jamais fugué.

"Les parents ont beau être séparés, il n'y a pas de problèmes entre eux", indique la même source. De plus, une voisine rapporte que "le père et la mère participent ensemble aux recherches". "C'est incompréhensible", déplore un policier.

Ce mardi, les recherches se poursuivaient du côté du centre commercial Pince-Vent, entre Chennevières et Ormesson. "On procède par cercles", détaille un enquêteur, en commençant "par les abords de l'école" avant d'"agrandir" le champ des recherches.

"Tout le monde se mobilise"

Dans le quartier du Bois-Labbé où la famille du petit réside, la solidarité s'organise. "Tout le monde se mobilise. On a fait des rondes toute la nuit et on fait des photocopies de l'avis de recherche", détaille une riveraine. "On n'arrête pas de chercher. On est allé à Champigny, à Villiers-sur-Marne", explique la mère de Mamadou.

La ville de Chennevières a lancé un appel à témoin, d'après le site Actu.fr. "Le jeune Mamadou Baradji, élève de CM2 et scolarisé à Chennevières-sur-Marne, n’est pas rentré chez lui comme tous les jours", informe la municipalité.

Au moment de sa disparition, le jeune garçon portait un jogging bleu, un pull polaire bleu clair, une parka grise, un bonnet noir et des baskets noirs. Si vous avez des éléments sur sa disparition, vous pouvez contacter le commissariat de Chennevières au 01.49.62.69.00 ou un proche de l'enfant au 06.22.19.39.13.