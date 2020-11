publié le 24/11/2020 à 11:16

Ce dimanche 22 novembre au matin, Victor S., 26 ans, a quitté son domicile de Saint-Jean-de-Sixt, en Haute-Savoie, et s'est rendu à pied à Thônes, quelque 9 kilomètres plus loin. Il n'a plus donné signe de vie à sa famille et n'a pas été revu depuis. La Gendarmerie nationale a décidé de lancer un appel pour "disparition inquiétante".

Grand - il mesure 1,86 mètre, Victor est de corpulence fine, selon l'appel à témoins. Il porte des cheveux assez courts, châtains et bouclés. Lorsqu'il a disparu, il avait une barbe de plusieurs jours. Il portait un jogging bleu marine, un blouson de ski noir avec une bande blanche, et des baskets blanches.

L'enquête a été confiée aux gendarmes de la brigade territoriale autonome de Thônes. Si vous pensez avoir des informations qui pourraient aider les enquêteurs, vous pouvez appeler le 08.00.97.10.71. La ligne est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.