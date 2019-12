Val-d'Oise : un homme tire sur son frère avec une carabine à plomb

publié le 22/12/2019 à 15:58

Un drame familial a secoué Groslay, ce dimanche 22 décembre. Un homme, âgé de 56 ans, a tiré à plusieurs reprises sur son frère avec une carabine à plomb, peu avant 10 heures. Les faits se sont déroulés dans le camp de la communauté de gens du voyage installée sur le boulevard Maurice-Utrillo, à Groslay dans le Val-d'Oise.

On ignore encore l'origine de la dispute. La victime a été touchée à la jambe et à la main. Elle a été transportée au centre hospitalier d'Eaubonne. Son pronostic vital n'est pas engagé. La sûreté départementale du Val-d'Oise a émis un signalement régional : l'auteur des coups de feu est en fuite et pourrait être encore armé, rapporte Le Parisien.

Des riverains alertés par des bruits de coups de feu ont prévenu la police qui pensait d'abord que le tireur était retranché à son domicile. À cette adresse, les forces de l'ordre ont découvert une femme et un homme, mais ce dernier n'était pas le frère de la victime. Après une fouille de son domicile, une carabine à plomb a été retrouvée. Toutefois, on ne sait pas encore s'il s'agit de l'arme avec laquelle l'auteur des faits a tiré.

A-t-il vraiment voulu tuer son frère ? S'agit-il d'une tentative d'homicide ? Les enquêteurs s'interrogent. "Tirer avec de la chevrotine, cela pose question… Nous verrons si une enquête sera ouverte. En général, porter plainte n'est pas d'usage dans cette communauté", estime une source proche du dossier.