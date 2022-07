La Réunion : deux personnes happées par la forte houle

La première victime a été emportée par les vagues, et l'autre est en état d'urgence absolue, après avoir franchi le périmètre de sécurité instauré par la mairie.

Selon Réunion la 1ère, des vagues de 6 mètres en moyenne ont été recensées entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table, avec des pics à plus de 12 mètres. Dans un communiqué, la préfecture indique que "Deux victimes sont malheureusement à déplorer ce matin, l’une décédée et l’autre est en état d’urgence absolue. Elles ont été emportées par les vagues à l’Étang Salé, après avoir franchi un périmètre interdit par arrêté municipal".

La préfecture de La Réunion a activé, ce mercredi, un centre opérationnel, suite à une vigilance vague submersion renforcée. Une zone d'interdiction avait été installée au niveau du gouffre de L'Etang-Salé, un site touristique très fréquenté, mais surtout dangereux lors de période de forte houle.

La houle avait également fait deux victimes à la Réunion, en 2007, et avait provoqué des dégâts sur les bâtiments côtiers.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info