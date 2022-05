Le "home jacking", qui désigne une technique bien particulière de cambriolage, fait des ravages à Marseille. Un homme lourdement handicapé de 53 ans en a fait les frais, mardi 24 mai. Deux individus se sont introduits à son domicile (où il se trouvait) pour le cambrioler, rapporte .

Dans le home jacking, les cambrioleurs s’introduisent tout simplement chez vous lorsque vous êtes à la maison.

La victime avait rencontré l’un des voleurs, une jeune femme, quelques jours avant le vol. Très prévenante à son égard, elle avait réussi à lui soutirer son adresse. Du coup, quand elle s'est présentée à sa porte, il lui a ouvert. C’est alors que le complice de celle-ci, cagoulé et armé, est entré à son tour.

Les voleurs ont attaché sur son lit et bâillonné la victime, avant de s’emparer de quelques effets personnels, d'une carte bancaire et de 40 euros en liquide. Malgré le choc, le quinquagénaire s'est libéré de ses liens et a prévenu les secours. Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départementale des Bouches-du-Rhône.

