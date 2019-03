publié le 17/03/2019 à 11:01

Il pourrait s'agir d'un seul et même gang. Depuis novembre dernier, une quinzaine de cabinets médicaux, d'hôpitaux ou encore de centres de radiologie ont été victimes de vols. Si les forces de l'ordre n'ont toujours pas mis la main sur ces voleurs méticuleux, selon nos informations, elles penchent vers un gang bien organisé.



Leur première tentative de vol, le 29 octobre dernier à Bourgoin-Jallieu, avait pourtant échoué. Mais, très vite, ces voleurs ont peaufiné leur organisation en dérobant trois échographes dix jours plus tard à Pontcharra et Bourg-en-Bresse.

Puis, fin janvier, tout s'accélère. En un peu moins d'un mois, le commando de quatre à cinq hommes, s'en prend à une clinique, à deux hôpitaux et à une dizaine de centres de radiologie. Ils volent une machine, parfois jusqu'à deux ou trois la même nuit.

Le mode opératoire est toujours le même. Effraction des locaux à coups de masse, de pinces, ou de disqueuses, avant que les malfaiteurs ne prennent rapidement la fuite dans deux véhicules volés, BMW et monospace.

Un préjudice de 1,5 million d'euros

Au total, cette équipe, très aguerrie, a dérobé une vingtaine d'échographes dans quatre départements de la région. Avec une valeur de 50.000 à 150.000 euros l'unité, le préjudice total est estimé à 1,5 million d'euros. Sans parler des dizaines de voitures volées, retrouvées brûlées pour certaines.



Si les gendarmes sont persuadés qu'il s'agit d'une seule et même équipe qui est à l'origine de ces vols, cette dernière a laissé peu de traces exploitables alors qu'ils agissent à chaque fois gantés et cagoulés sur les images de vidéosurveillance.