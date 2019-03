Bretagne : un automobiliste éternue et s'écrase dans un lampadaire

publié le 15/03/2019 à 20:32

À Saint-Briac-sur-Mer en Ille-et-Vilaine, un homme de 24 ans a violemment percuté un lampadaire jeudi 14 mars, au matin. La cause de l'accident est plutôt insolite : il a été pris d'un éternuement qui lui a fait fermer les yeux quelques secondes.



Les faits se sont déroulés aux alentours de 9 heures, cet habitant de Dinard (Bretagne) venait de déposer un ami en voiture. Alors qu'il tenait son volant d'une seule main, il a été pris d'un éternuement violent qui lui a fait perdre le contrôle de son véhicule. Le jeune homme a fini sa course dans un lampadaire de la rue du Port Hue à Saint-Briac-sur-Mer. Le lampadaire s'est affaissé et la voiture s'est couchée sur le flanc gauche.

Plus de peur que de mal puisque l'homme a pu sortir, lui-même, de la voiture sans aucune blessure. Il a été pris en charge par les pompiers qui l'ont transféré au Centre hospitalier de Saint-Malo. Il en est ressorti quelques heures plus tard indemne, avec une belle frayeur tout de même.