publié le 23/09/2019 à 17:30

Les agriculteurs ne veulent plus passer pour des empoisonneurs. Avec la multiplication des arrêtés anti-pesticides, les exploitants agricoles ont prévu de manifester tous les soirs, pour faire part de leur mécontentement.

Pour certains, cette guerre aux pesticides a même des allures de chasse aux sorcières. "Il y a 15 jours, j'ai reçu une convocation à la gendarmerie, parce qu'ils avaient pris une photo d'un appareil qui faisait de traitements dans mon champ", raconte Dominique Hamon, au micro de RTL. Cet agriculteur d'Ille-et-Vilaine s'estime victime de délation.

Malgré un abandon des charges à son encontre, monsieur Hamon admet que cette plainte va laisser "une trace énorme dans notre vie d'agriculteur". "On voit bien qu'il y a une tension énorme, un ressenti de mal-être. Quand on nous dit de prendre soin de nos animaux, on le fait, nous, mais je ne sais pas si la population prend soin de ses agriculteurs", ajoute-t-il.