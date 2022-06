Un voyageur SNCF verbalisé pour un blaireau en plastique

Une amende de 150 euros pour ce blaireau. La réplique de l'animal avait pris place mercredi dans le TER entre Rouen et Paris aux côtés de Christophe Coret, le président de l'association AVES qui défend la faune sauvage. "On était invités pour faire une animation pédagogique pour les enfants dans Paris et on avait décidé de ramener un blaireau en résine pour montrer aux enfants ce qu'était cet animal qu'ils connaissent très peu", explique-t-il.

"On ne les voit pas souvent parce qu'ils sortent souvent la nuit", ajoute-t-il. En effet, il est rare d'apercevoir un blaireau et encore plus dans un TER. Il est important de savoir qu'il n'est pas classé comme nuisible, sauf peut-être aux yeux du contrôleur de la SNCF. "Le contrôleur du train a considéré que c'était un objet inapproprié pour un train et adressé un PV de 150 euros pour un objet 'dangereux ou encombrant' dans un train".

L'animal fait tout de même 85 cm de long, comme l'explique Christophe Coret. Une réplique à taille réelle donc, le blaireau mesure en moyenne 90 cm avec sa queue et peut peser jusqu'à 20kg. "Il y a des valises beaucoup plus grandes donc je ne me suis pas douté un instant que ça allait poser problème". Après avoir reçu une amende de 150 euros, au moment de rentrer en Normandie, "le blaireau est resté à Paris", rigole-t-il, "je n'ai pas pris le risque de prendre le blaireau".

Au vu de la bonne foi de son propriétaire, la SNCF nous a assuré que l'amende serait finalement remboursée.

