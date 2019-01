publié le 31/01/2019 à 13:12

Votre téléphone portable peut vous sauver la vie. Preuve en est, un randonneur coincé sous une coulée de neige en Isère, a été retrouvé mercredi 30 janvier après qu'il ait envoyé un SMS à ses proches.



Un peu plus tôt ce jour-là, dans le massif de la Chartreuse, trois amis partent pour une excursion vers le Roc d'Arguille. Après avoir passé la matinée ensemble, les trois randonneurs à ski se séparent. Les deux premiers rentrent alors que le troisième, un quadragénaire habitant les environs, décide de poursuivre seul la sortie.

En fin d'après-midi, à la suite du décrochage d'une plaque de neige au niveau d'une pente raide, il est emporté par une avalanche. Secoué mais conscient, le randonneur se retrouve "enseveli jusqu'aux épaules", raconte France 3.

Deux heures pour récupérer son téléphone

Ne pouvant se dégager tout seul, il décide d'appeler des secours. Sauf que son téléphone , qui se trouve dans sa poche, est lui aussi enfoui. Deux heures durant, il creuse alors la neige pour essayer de le récupérer. Il y parvient au prix d'un long effort et réussit, malgré une couverture téléphonique faible, à contacter ses amis et sa femme par SMS.



Aussitôt prévenus par l'un des textos, cinq secouristes, dont un maître chien, s'envolent pour la zone de la coulée de neige. Le randonneur est finalement retrouvé, en état d’hypothermie. Évacué, il est hospitalisé au CHU de Grenoble.