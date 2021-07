Dijon : un mort et deux blessés après la chute d'une branche sur une rosalie

Des frênes sains et d'autres victimes de la chalarose / A. Dowkiw

Un événement tragique. Une femme de 81 ans est morte, et deux autres personnes dont un enfant ont été blessées par la chute d'une grosse branche d'arbre sur un véhicule de loisirs dans un parc public de Dijon. Les faits sont intervenus vers 16h40, au parc de la Colombière, un espace municipal classé de 30 hectares situé au sud de la ville.

"Pour une raison inexpliquée, une branche de frêne est tombée d'une quinzaine de mètres de haut sur une rosalie", une voiturette à pédales pour plusieurs personnes, a indiqué à l'AFP, Franck Rigolle, le directeur général des services techniques de la métropole de Dijon. "Les 3.500 arbres du parc sont examinés régulièrement", a-t-il également expliqué, tout en observant d'importantes pluies ces derniers jours dans la capitale bourguignonne mais une absence de vent.

Le parc a été évacué

Une femme de 78 ans et un enfant de 7 ans qui se trouvaient à bord du véhicule loué dans le parc ont été pris en charge par les pompiers en urgence relative. Une jeune femme de 20 ans qui a assisté à la scène est choquée et quatre autres personnes sont "impliquées" selon la préfecture de Bourgogne Franche-Comté. Après l'accident, le parc a rapidement été évacué et une cellule médico-psychologique a été armée.