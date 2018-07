Une fillette de six ans tuée par la chute d'une branche provoquée par un orage

et Marion Ferrère

publié le 27/05/2018 à 05:49

Ils s'étaient réfugiés sous un arbre pour se protéger des intempéries. Samedi 26 mai, vers 19 heures, une fillette de six ans a été tuée par la chute d'un arbre, provoquée par un violent orage, dans le parc des Ondines, à Changé, près de Laval, en Mayenne. La petite fille s'y promenait avec ses parents, lorsque que la branche d'arbre s'est détachée et l'a violemment touchée au crâne.



"Elle était tenue par la main par sa mère, lorsqu'une branche de 40 cm de diamètre a été arrachée et lui a occasionné un traumatisme crânien en tombant", a précisé Marie Thalabard, sous-préfète de permanence, interrogée par France Bleu Mayenne. Lorsque les secours sont arrivés sur place, l'enfant était déjà en arrêt cardiaque. Rapidement transportée aux urgences, la petite fille est décédée dès son arrivée à l'hôpital de Laval.

"La préfecture de la Mayenne confirme le décès à l'hôpital de Laval, d'une fillette, née en septembre 2011, des suites des blessures occasionnées par la chute d'une branche d'arbre intervenue à Changé, ce jour, peu avant 19h30, au moment de l'épisode orageux qui a touché le département", précise un court communiqué de la préfecture mayennaise.

Et de conclure : "Les circonstances de ce tragique accident devront être établies par l'enquête judiciaire ouverte par le parquet de Laval et confiée à la direction départementale de la sécurité publique". La Mayenne fait partie des douze départements placés en alerte orange aux orages par Météo France, avec l'Eure-et-Loir, l'Île-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Orne, la Sarthe, la Vendée et la Haute-Vienne.