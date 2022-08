Un homme de 28 ans arrêté après le viol de deux escorts dans un parking

Les faits remontent au mardi 19 juillet dernier et au samedi 30 juillet. Finalement, après trois jours de garde à vue, un homme de 28 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire, mardi 16 août, pour des faits de "viols sur personnes se livrant à la prostitution" et "vols avec violences" selon le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Le suspect est accusé d'avoir violé deux escort-girls dans un parking souterrain de Saint-Denis dont l’adresse n’a pas été dévoilée selon les précisions du Parisien. En plus des viols, l'homme de nationalité malienne aurait menacé d'un couteau les deux femmes avant de leur voler leur sac à main.

L'accusé serait sans domicile fixe. La police l'a interpellé vendredi dernier en milieu d’après-midi à la gare routière de l’aéroport de Roissy où il avait donné une fausse identité "à l'oral" selon une source policière. Face à l’insistance des policiers, il a fini par donner sa véritable identité.

L'homme a été placé en garde à vue à Bobigny dans les locaux de la SDPJ 93, la sous-direction de la police judiciaire, chargée de l’affaire. Mardi dernier, il a ensuite été présenté à un juge d'instruction qui a suivi les réquisitions du parquet en demandant sa mise en examen et son placement en détention provisoire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info