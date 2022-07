Affaire Rivoire : ce que l'on sait des accusations qui visent un religieux français

Le pape François a achevé vendredi 29 juillet son voyage au Canada, pendant lequel il a demandé pardon aux autochtones du pays. Ce déplacement a ravivé les accusations d'abus sexuels sur des enfants, notamment à l'encontre d'un religieux français de 91 ans, qui vit désormais dans un Ehpad près de Lyon.

Johannes Rivoire a passé 30 ans dans une communauté inuite, à partir des années 1960. Une Inuite âgée de 53 ans a porté plainte contre lui en février dernier. Elle évoque des agressions sexuelles commises par le religieux lorsqu'elle avait six ans. En avril, le Canada a demandé à la France d'extrader l'ancien missionnaire. Une requête actuellement à l'étude, mais il est très rare que l'Hexagone accepte d'extrader ses ressortissants.

"Pour l'instant, vraisemblablement la France ne souhaite pas qu'il soit jugé au Canada", réagit François Devaux. L'ancien président et fondateur de La Parole Libérée, l'association qui a permis de dévoiler l'ampleur des abus sexuels dans l'Église, regrette cette lenteur, d'autant plus que d'autres victimes présumées ont déjà mis en cause le religieux dans les années 1990.

François Devaux s'interroge alors : "Pourquoi ces victimes n'auraient-elles pas le droit à la vérité, à comprendre ?" Selon lui, "la simple vérité serait déjà pas mal", alors que les victimes présumées "cherchent à recoller les morceaux, à survivre". Une délégation d'Inuites se rendra à Lyon le 12 septembre prochain pour essayer de faire avancer le dossier et dans l'espoir que Johannes Rivoire soit un jour jugé au Canada.

