Le corps d'un docker retrouvé mutilé près du Havre

publié le 12/06/2020 à 21:39

Le corps d'un docker a été découvert vendredi 12 juin dans la matinée à Montivilliers, près du Havre selon une information de Paris Normandie.

La victime de 40 ans a été enlevée vers 1 heure du matin alors qu'elle rentrait chez elle. C'est sa femme qui a donné l'alerte. Ce n'est que le matin qu'il a été retrouvé dans un parking situé près de l'école de Montivilliers, qui a été fermée au vu des circonstances.

La victime a été torturée d'après la source du quotidien normand. "Œil crevé, téton arraché et chiffon enfoncé dans la bouche" d'après la source du quotidien normand.

On ignore encore les raisons de ce meurtre et pourquoi la victime a été retrouvée à Montivilliers. L'enquête confiée au Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen semble relier ce crime à la saisie de plus d'une tonne de cocaïne sur le port du Havre faite un mois plus tôt. Le docker faisait justement l'objet d'une mise en examen dans cette affaire, mais était considéré innocent jusque-là.

Le Havre reste la plus grosse porte d'entrée de la cocaïne en France avec 3,5 tonnes saisies en 2017.