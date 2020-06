Dijon : un juge aurait proposé sa fille de 12 ans sur des sites libertins

publié le 12/06/2020 à 14:44

C'est un affaire qui a été traitée en toute discrétion, car jugée très sensible. Elle concerne un juge, anciennement chargé des enfants et exerçant à Dijon, qui aurait proposé sa fille sur des sites échangistes libertins. Initialement, le magistrats se rendait sur des sites en compagnies de sa femme pour des relations consenties, entre adultes, et légales.

Mais il semble qu'il ait décidé de passer à un autre stade, au point qu'une enquête a été ouverte en 2019, indique les informations d'Europe 1. Car le père aurait commencé à proposer des relations sexuelles avec sa femme mais aussi des viols sur sa fille âgé de 12 ans. Il aurait joint aux annonces des photos d'elle en maillot de bain.

Aucune réponse n'aurait été envoyée aux annonces, mais des signalements à la justice ont été effectués, déclenchant une enquête. Nos confrères indiquent que la mère n'est à ce stade pas inquiétée, elle a assuré n'être pas au courant des pratiques de son mari. Ce dernier quant à lui évoquerait un fantasme, et indiquerait qu'il ne serait jamais passé à l'acte.

Belloubet demanderait la suspension

L'enquête a été dépaysée à Besançon car le juge habite et exerce à Dijon. Placé en garde à vue, il a été mis en examen à l'issue de celle-ci pour "corruption de mineur de 15 ans aggravée" et "offre, même non suivie d’effet, à une personne de commettre à l’encontre d’un mineur un viol, une agression sexuelle ou de la corruption de mineur".

Placé sous contrôle judiciaire, le juge a été interdit d'exercer des fonctions professionnelle en contact avec des mineurs. Il a aussi l'obligation d'être suivi médicalement. Mais Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a saisi le Conseil supérieur de la magistrature afin de demander une suspension temporaire, ajoute Europe 1.