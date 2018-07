publié le 26/09/2017 à 10:52

Ils n'ont pas pu "résister à l'envie de faire l'amour". Voilà comment s'est justifié ce couple de Polonais, interrompu alors qu'il faisait l'amour sur les marches du commissariat de Juvisy-sur-Orge (Essonne), dimanche 24 septembre dernier, en fin de journée. "Il était presque 19 heures lorsque des collègues les ont aperçus. Ils faisaient l’amour sur des escaliers annexes du commissariat", a raconté un fonctionnaire de Juvisy-sur-Orge au quotidien Le Parisien.



La source ajoute alors : "Ils n’ont pas été entendus tout de suite. Elle présentait un taux d’alcool dans le sang de 2,56 g/l et lui de 1,66 g/l". L'homme, âgé de 39 ans et la femme de 25 ans ont été placés en cellule de dégrisement, après cette journée arrosée. Ils doivent tout deux être entendus par la justice.

Faire l'amour dans un lieu public est effectivement réprimandé par la loi, car considéré comme une exhibition sexuelle. D'après le site gouvernemental Legifrance, "l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende." De quoi calmer les ardeurs.